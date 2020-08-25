«Арсенал» — «Химки»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
25 августа «Арсенал» примет «Химки» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (5.65).
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В матче с туляками «Химкам» не помогут сразу два игрока основы.
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