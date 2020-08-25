«Арсенал» Тула — «Химки»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата России 25 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Химки».

Ставка: победа «Арсенала» за 2.17.

«У «Химок», вернувшихся из ФНЛ после многих лет, на старте сезона совсем ничего не клеится. За четыре тура они сумели набрать одно-единственное очко. Ничья пришлась на выездную игру с «Сочи» (1:1), но надо сказать, что подмосковный клуб тогда показал весьма неплохой футбол.



Однако потом случились два поражения. В третьем туре красно-чёрные не смогли ничего сделать с «Тамбовом» (0:1), хотя играли целый тайм в большинстве. А в прошлом туре на своём поле буквально сами отдали победу не блещущему пока «Ахмату» (1:2).



С грозненцами химчане даже открыли счёт в первом тайме, а в середине второго получили возможность удвоить преимущество. Только вот полузащитник хозяев Артём Полярус промахнулся с пенальти, а через некоторое время они пропустили два мяча за одну минуту. Концовка, разумеется, получилась эмоциональной, но отыграться не вышло.



Любопытно также и то, что с поля были удалены сразу два игрока основы. Не помогут теперь в матче с туляками «Химкам» крайний полузащитник молодой Кирилл Баженов, который мог сыграть и на фланге обороны, а также опытный защитник Брайан Идову, закрывающий как край, так и центр обороны. Главному тренеру Дмитрию Гунько теперь придётся сильно постараться при выборе стартового состава, ведь «скамейка» довольно скромная.



При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Арсенала» за уверенный коэффициент 2.17. На своём поле «канониры» не дают спуску никому, а химчане пока выглядят совсем неубедительно».