СКА — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч турнира имени Николая Пучкова 25 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч турнира имени Пучкова СКА — «Куньлунь».

Ставка: победа СКА + тотал больше 4.5 шайбы за 1.80.

«Петербуржцы подходят к концу важного лета: сменился главный тренер, заметно обновился состав. Межсезонье получается насыщенным. Достаточно сказать, что ещё 23 августа команда находилась в Казани, где сражалась за третье место на Кубке чемпионов КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).



Понятно, что последняя строчка по умолчанию не может радовать СКА, пусть даже на предсезонном турнире. Однако об этом турнире забудут уже через несколько дней. Гораздо важнее, что команда находится в тонусе и продолжает улучшать взаимопонимание. Получается исключительно отрезками, но для августа это нормально.



Все поражения в Казани получились на тоненького. С «Ак Барсом» при счёте 2:2 пропустили два гола в меньшинстве, причём далеко не все удаления казались очевидным. Затем не смогли дожать «Металлург» (3:4), хотя моментов в концовке было достаточно. Ну и неудача с «Салаватом Юлаевым», где всё тоже могло повернуться в обе стороны.



А вот что из себя представляет «Куньлунь» — сказать сложно. В предстоящем сезоне принимать соперников он будет в Московской области. Комплектация состава выглядит странно: до старта регулярного чемпионата остаётся неделя, а вопросов огромное количество. На просмотр приезжало несколько десятков хоккеистов, часть из них осталась.



Соответственно, играть придётся фактически с листа, говорить о какой-то сыгранности в таких условиях не приходится. Контрольный матч с «Витязем» (3:4 Б) особой информации не дал, а главное — «Куньлунь» выйдет на лёд во второй день подряд. Накануне он сражался с ХК «Сочи» (2:1).



СКА тоже находится под нагрузками и имеет плотный график, но за счёт взаимопонимания и исполнительского мастерства наверняка отгрузит сопернику три-четыре шайбы. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.70 и П1 + тотал больше 4.5 гола за 1.80».