«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Игоря Гамулы на матч 5-го тура РПЛ

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».
Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 1.73.
«Тамбов» на прошлой неделе обыграл «Химки» в меньшинстве со счётом 1:0, а затем разгромно уступил «Зениту» 1:4. Единственным голом уже при 0:4 отметился Кирилл Панченко.
«Сочи» же в хорошем стиле сначала победил «Рубин» 3:2, вырвав победу в самой концовке, а в субботу южане переиграли и «Ротор» 1:0, ворвавшись в тройку сильнейших в чемпионате. Нобоа в топ-форме сейчас — он и забивает, и отдаёт. А сейчас ещё и Ивелин Попов из «Ростова» переехал в команду Владимира Федотова.
Мне кажется, что «Сочи» в этом матче не проиграет. Поэтому я предлагаю поставить на победу «Сочи» с форой (0) с коэффициентом 1.73», — сказал Гамула.
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