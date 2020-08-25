«Шахтёр» — «Динамо» Киев: ставка Алексея Андронова на матч Суперкубка Украины

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Динамо» Киев в в финале Суперкубка Украины сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.01.



«В отличие от всех прошедших лет, а эта пара почти постоянно встречается между собой в различных финалах, в том числе и в Суперкубке, сейчас есть одна очень жёсткая интрига.



Всё дело в том, что «Динамо» возглавил Мирча Луческу, многолетний тренер донецкого «Шахтёра». Обе команды одержали победы в первых играх чемпионата Украины. Естественно, обе команды рассчитывают на победу, потому что матч имеет очень важное психологическое значение. Если Луческу сможет обыграть «Шахтёр», то это будет большим ударом для его первого клуба и, наверное, подспорьем для «Динамо».



Я предполагаю, что мы увидим атакующий футбол. Луческу вряд ли будет закрываться в обороне, тем более этого не будет делать «Шахтёр», он просто не умеет это делать. Учитывая то, что у команд возникли проблемы и они пропустили в первых своих играх, ставить надо на голы. Обе забьют и тотал матча больше 2.5 мяча — отличный вариант», — сказал Андронов.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.