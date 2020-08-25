«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 1.69.



«Тамбов» уступил в последней дуэли чемпиону, которому пока мало кто может дать отпор, тем более на его поле. «Горожане» героически продержались до 41-й минуты, пока Сантос не начал разгром. В концовке этого матча Кирилл Панченко забил свой дебютный гол за «волков», но это только скрасило очередной поражение команды Сергея Первушина.



Перед сегодняшним поединком на «Мордовия Арене» у команды три балла и 14-е место в таблице. В «Сочи» главной новостью стал обмен Дмитрия Полоза на Ивелина Попова. Известный игрок такого уровня, да еще выступающий за сборную своей страны – серьезное приобретение южан.



Да и вообще, знаменитый матч с «Ростовом» (10:1), что-то переключил в игре новичка прошлого сезона, который сегодня является одним из лидеров турнира РПЛ. Насколько хватит сил у команды? Я считаю, надолго.



Сегодня «Тамбов» играет в Саранске, и вряд ли можно назвать это поле родным для него, что уравнивает шансы соперников. Мне очень понравилась игра гостей, которые на кураже способны обыграть любого соперника. Ожидаю месть за поражение в июле и успех «Сочи», — сказал Мостовой.



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«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.