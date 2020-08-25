«Тамбов» – «Сочи»: ставка Артура Петросьяна на матч 5-го тура РПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» – «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» за 2.26.



«Сочи» — одна из трёх команд РПЛ, ни разу не проигравших. Больше них забил в четырёх турах только «Зенит», при этом в трёх из четырёх матчей южане забивали два мяча или больше. В плане организованности, игры без мяча у них также всё вполне прилично. По своему уровню это, пожалуй, команда верхней части турнирной таблицы.



«Тамбов» по многим показателям если не худшая, то одна из худших команд лиги. Например, больше них (7 мячей) никто не пропустил, а хуже них по ожидаемым голам (xG) лишь «Ротор» и «Уфа».



Так что предположу, что гости здесь как минимум не проиграют, а вполне возможно и выиграют», — сказал Петросьян.



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«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.