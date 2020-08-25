«Арсенал» — «Химки»: прогноз Егора Титова на встречу 5-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Химки» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Арсенала» за 2.13.



«Немногие ждали, что «Арсенал» так успешно сыграет с «Динамо», которое до четвёртого тура не проигрывало и не пропускало. Но туляки смогли настроиться и показали очень хороший футбол, сбалансированный. Вновь обнажились проблемы динамовцев с созиданием, ну и в целом заряженность хозяев была хорошо заметно. Луценко старался очень, Лесовой проявил себя лидером.



И на этой волне Тула дома будет принимать «Химки». У химчан всё очень плохо. Как я уже не раз говорил, не хватает качественных игроков. Тяжело нынешним составом что-то интересное демонстрировать в Премьер-Лиге. А укрепиться всерьёз пока не получается. С «Ахматом» ещё и два удаления получили. Даже не представляю, как теперь «Химки» будут бороться за очки в Туле.



«Арсенал» на подъёме, «Химки» пока в поисках себя. Для меня очевидно, что здесь надо ставить на Тулу. Всё-таки на данный момент эта команда выше классом. А тут ещё и настроение себе подняли, выиграв у «Динамо», — сказал Титов.



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