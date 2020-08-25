«Арсенал» Тула — «Химки»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Химки».
Ставка: победа «Арсенала» за 2.14.
«Тула стартовала под девизом «непредсказуемость и нестабильность». За четыре тура «Арсенал» выдал все возможные варианты исходов, начиная с самого скучного в этом году матча с «Ахматом», заканчивая феерической победой над московским «Динамо», которому перед этой игрой отвели роль лидера сезона и постоянное место в первой тройке. Между делом «пушкари» проиграли два поединка подряд.
Как «Химки» не хотели в РПЛ знают многие, но видимо только сам турнир расставит все на свои места. После четырех туров у подмосковного клуба один балл и последнее место в таблице, который команда делит с другим новичком из Волгограда.
В последней игре «красно-чёрные» уступили «Ахмату», при этом смогли забить первый гол в РПЛ на своем родном поле. Этот матч Грозный выиграл на опыте, воспользовавшись потерей концентрации новичком Премьер-Лиги, что говорит о том, что в элитном первенстве такие ошибки не прощают.
Я считаю, что сегодня «канониры» имеют великолепный шанс продлить серию побед и добыть очередные три очка. Не вижу, за счет чего «Химки» смогут добыть турнирные баллы», — сказал Мостовой.
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