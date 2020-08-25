«Арсенал» — «Химки»: прогноз Михаила Поленова на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Химки».



Ставка: «Арсенал» забьет в первом тайме за 2.08.



«У «Арсенала» были в этом сезоне матчи, когда он забивал, но не мог одержать победу. В прошлом туре все наконец сложилось. Дубль Лесового принес «оружейникам» победу над московским «Динамо».



Это очень важный момент для Тулы. После смены главного тренера и еще при предыдущем тренерском штабе забивная способность туляков была поставлена под сомнения. Даже неплохая атака не помогала преодолеть проблемы в обороне. В матче с «Химками» посмотрим, в каком все же состоянии «Арсенал».



У «Химок» очень много проблем. Пока видно, что подмосковной команде будет очень сложно остаться в РПЛ. Химчанам придется цепляться в каждом матче. Они пропустили много и от ЦСКА, и от «Сочи».



Поэтому думаю, что игру будет вести именно «Арсенал». Туляки умеют активно начинать матч, а пропускная способность у соперника довольно велика. Поэтому и советую присмотреться к варианту — индивидуальный тотал «Арсенала» больше 0.5 в первом тайме», — сказал Поленов.



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