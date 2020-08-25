«Арсенал» — «Химки»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 25 августа

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Химки».



Ставка: «Химки» не забьют за 2.34.



«Арсенал» очень здорово сыграл против «Динамо». Он действовал на контратаках, использовал ошибки динамовцев в обороне, в этом плане команда мне понравилась. Но «Химки» сыграют в закрытый футбол и не будут открываться в данной ситуации. Им нужно играть на результат, так как, например, судьба Гунько уже под вопросом.



Атакующий потенциал Тулы всё-таки высокий. «Арсенал» за счёт Луценко и Лесового вполне способен создавать моменты, поэтому мне кажется, что в первом тайме будет минимум голов, а во втором команды раскроются, и что-то произойдёт. Первый тайм «Химки» выдержат, они закроются, да и «Арсенал» не будет форсировать события. Но постепенно команды станут уставать и раскрываться, и своё слово скажут атакующие игроки Тулы.



Также я поставлю на то, что «Химки» не забьют, потому что им придётся больше внимания уделять обороне. «Химки» мне сейчас не нравятся, и даже те моменты, которые у них возникали с «Ахматом», были спонтанные.



«Химкам» сложно будет прибавить по ходу чемпионата. Не скажу, что в нашем чемпионате высокий уровень мастерства, но, чтобы побеждать, приходится выигрывать. Много борьбы в этом компоненте, в борьбе практически все равны, соответственно у кого больше мастерства, тот и победит. У «Химок» мастерства не хватает – это видно невооружённым глазом. У них будут проблемы как в этом матче, так и в чемпионате», — полагает Радимов.



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«Арсенал» — «Химки». Прогноз: Луценко, Ткачёв и Комбаров оставят Гунько на дне таблицы РПЛ В матче с туляками «Химкам» не помогут сразу два игрока основы.