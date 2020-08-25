«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ 25 августа

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» за 2.30.



«Как бы ни было сложно признавать, но «Сочи» – явный фаворит предстоящего матча. Сочинцы прибавляют от игры к игре и по всем качествам, по всем параметрам это не команда для битья. Можно назвать «Сочи» открытием начала чемпионата. Состав команды хорошо укомплектован – много опытных игроков.



«Тамбов» не скажу чтобы разочаровал в прошлой игре против «Зенита», но, во всяком случае, первый тайм в исполнении «Зенита» был мощным, а «Тамбов» практически не выходил со своей половины поля. Если реально смотреть на вещи, то «Сочи» должен победить, даже несмотря на то что условно «Тамбов» проводит матч на своём поле.



«Тамбов» всегда играет в свой футбол, даже с «Зенитом» он имел несколько голевых ситуаций. Тамбовчане сидят на своей половине, потом выскакивают и создают моменты. Против «Сочи» «Тамбов» сыграет увереннее, чем против «Зенита», потому что команда Сергея Первушина понимает, что в этой игре она может побороться. Но я всё равно ставлю на победу гостей», — сказал Непомнящий.



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«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.