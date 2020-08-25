«Динамо Киев» — «Шахтёр»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

25 августа «Шахтёр» и киевское «Динамо» сыграют в матче за Суперкубок Украины. Начало встречи — в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Украина». Экс-главный тренер «Шахтёра» Мирча Луческу впервые сыграет против бывшего клуба после назначения в «Динамо».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.10.



Букмекеры уверены, что матч за Суперкубок Украины 25 августа «Динамо Киев» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.

Итоговый успех «горняков» идёт за 1.45, шансы киевского «Динамо» завоевать трофей оценены в 2.71.