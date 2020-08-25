«Шахтёр» — «Динамо Киев»: прогноз и ставка на матч за Суперкубок Украины 25 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Шахтёр» — «Динамо Киев».

Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.11.

Строго говоря, на сегодняшний день команды находятся на разном уровне. Как по уровню исполнителей, так и по положению дел в руководстве. Потому котировки букмекеров выглядят вполне логично: неслучайно на действующего чемпиона страны дают заметно меньше двойки, а киевляне идут явным аутсайдером.



Статистика противостояния с этим полностью согласна. Достаточно сказать, что «горняки» в пяти предыдущих очных встречах одержали четыре победы, а единственное поражение потерпели в дополнительное время. Было это в 1/8 финала минувшего розыгрыша Кубка Украины (1:2 ДВ).



«Шахтёр» сильнее, должен находиться в отличном тонусе после Лиги Европы. Но есть дополнительный фактор, который интригует особенно сильно. Это громкое назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера бело-синих, осуществлённое во второй половине июля.



Румынский специалист несколько дней назад уже добыл первую победу с новым коллективом в официальном матче, разбив не самый слабый «Олимпик» (4:1). Понятно, что битва за Суперкубок Украины интересна в первую очередь столкновением Луческу с клубом, которому он отдал 12 лет.



У динамовцев традиционно хватает кадровых потерь, в последние месяцы эта ситуация стала привычной. Думается, назначение Луческу и горькое поражение от «Интера» в полуфинале Лиги Европы станут отличным раздражителем для «Шахтёра». Потому предпосылок для сенсаций тут не видим: много эмоций, борьбы и карточек, однако шансы фаворита гораздо выше.



Мы бы выбирали между комбинированной ставкой 1Х + обе забьют за хороший коэффициент 2.11 и П1 с форой (-1) за 2.38. Мотивированные «горняки» вряд ли уйдут без своих двух-трёх мячей, но и «Динамо» забивало исправно даже в тяжелейшем прошлом сезоне".