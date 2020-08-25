«Арсенал» — «Химки»: прогноз Александра Неценко на встречу чемпионата России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Химки».



Ставка: «Арсенал» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.75.



«Тренеры обеих команд еще тур назад находились на грани отставки. Однако Сергей Подпалый сотворил сенсацию тура, и дубль Лесового нокаутировал «Динамо», до этого не пропустившее ни одного мяча. Дмитрий Гунько в очень тяжелом положении, ведь с «Ахматом» команда вела после автогола Пуцко, а затем уступила 1:2 при незабитом пенальти Поляруса. Мало того, подмосковный клуб потерял из-за удалений основного защитника Идову и правого вингера Боженова.



Под вопросом выход на поле Дядюна и Филина, травмирован Гапон. Потерь слишком много для несыгранного состава химчан. Но им ничего не остается, как все же искать счастья впереди, поскольку команда в зоне вылета. «Арсенал» еще не отстроен. И у него тоже есть проблемы с составом. Травмирован основной вратарь Левашов. Грулев из «Динамо» нанес травму Нигматуллину. Под вопросом центральные защитники Беляев и Денисов, а также игрок группы атаки Эванс Кангва.



Мне кажется, что соперники если и начнут осторожно, то не смогут пробыть в обороне все 90 минут. Обеим командам нужны очки. «Арсенал» в зоне «стыков», а «Химки» — среди вылетающих. Надо искать шансы впереди. В такой ситуации туляки должны воспользоваться проблемами оппонента и как минимум не проиграть», — сказал Неценко.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Арсенал» — «Химки». Прогноз: Луценко, Ткачёв и Комбаров оставят Гунько на дне таблицы РПЛ В матче с туляками «Химкам» не помогут сразу два игрока основы.