«Арсенал» — «Химки»: прогноз Александра Неценко на встречу чемпионата России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Химки».
Ставка: «Арсенал» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 1.75.
«Тренеры обеих команд еще тур назад находились на грани отставки. Однако Сергей Подпалый сотворил сенсацию тура, и дубль Лесового нокаутировал «Динамо», до этого не пропустившее ни одного мяча. Дмитрий Гунько в очень тяжелом положении, ведь с «Ахматом» команда вела после автогола Пуцко, а затем уступила 1:2 при незабитом пенальти Поляруса. Мало того, подмосковный клуб потерял из-за удалений основного защитника Идову и правого вингера Боженова.
Под вопросом выход на поле Дядюна и Филина, травмирован Гапон. Потерь слишком много для несыгранного состава химчан. Но им ничего не остается, как все же искать счастья впереди, поскольку команда в зоне вылета. «Арсенал» еще не отстроен. И у него тоже есть проблемы с составом. Травмирован основной вратарь Левашов. Грулев из «Динамо» нанес травму Нигматуллину. Под вопросом центральные защитники Беляев и Денисов, а также игрок группы атаки Эванс Кангва.
Мне кажется, что соперники если и начнут осторожно, то не смогут пробыть в обороне все 90 минут. Обеим командам нужны очки. «Арсенал» в зоне «стыков», а «Химки» — среди вылетающих. Надо искать шансы впереди. В такой ситуации туляки должны воспользоваться проблемами оппонента и как минимум не проиграть», — сказал Неценко.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 25 августа 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:49
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 24 августа 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:20
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00