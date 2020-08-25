«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 2-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Бостон».



Ставка: «Тампа-Бэй» забросит минимум 3 шайбы за 1.93.



«В первом матче «Бостон» переиграл «Тампу» — вел со счетом 3:0 к началу третьего периода, вратарь Ярослав Галак был в порядке и тащил, атака «Лайтнинг» была закрыта и не забивала даже в большинстве. А первое звено «Брюинз» в составе Маршана, Бержерона, Пастрняка набрало 5 (2+3) очков и уверенно вело игру.



Все было бы совсем красиво, если бы не защитник «Тампы» Виктор Хедман, который в концовке сделал дубль. И вроде бы счет 2:3 показывает, что у «Лайтнинг» были реальные шансы на победу в первой игре. На самом деле, это немного не так.



Но в целом я считаю, что соперники равны, и тут нет такого доминирования одной команды над другой, как мы видим в другой серии, где «Вегас» громит «Ванкувер» в первом матче (5:0). Я совсем не удивлюсь, если «Тампа» возьмет второй матч.



Я бы предположил, что «Тампа» во второй игре забросит от трех шайб в основное время, то есть пробьет больше (2,5). За это дают кэф 1.93. Все-таки атака «Лайтнинг» хороша, а вратарь Галак – не Гашек в лучшие годы. Рано или поздно жду от него ошибок», — сказал Лысенков.



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