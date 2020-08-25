Портал «Рамблер» принимает виртуальные ставки на новости

Портал «Рамблер» геймифицировал процесс чтения новостных материалов и запустил сервис ставок на новости. Он позволяет привлечь дополнительное внимание пользователей к повестке и повысить их вовлечённость. Читатели могут проверить свои аналитические способности и сделать виртуальную ставку на исход наиболее интересных событий, а также попасть в рейтинг лучших игроков.

В начале раунда редакция портала выбирает популярные новости и предлагает несколько вариантов развития, а пользователь получает 100 игровых монет, которые необходимо полностью потратить. Чтобы начать игру, нужно выбрать исход, указать сумму и сделать ставку. Один раунд может длиться от одной до трёх недель и заканчивается, когда становятся известны результаты всех событий круга.

Специальная кнопка «Читать новость» помогает быстро ознакомиться с материалами по теме, вышедшими на портале «Рамблер» ранее. После окончания раунда информация о сыгравших ставках придет на электронную почту и появится на личной странице читателя. А сервис автоматически обновит рейтинги лучших аналитиков, выигравших больше всего монет по результатам раунда и за все время ставок.

«Читатели портала всегда активно реагируют на новостную повестку, анализируют и следят за её развитием. Мы же ищем новые решения, которые позволяют разнообразить привычный процесс чтения новостей и повысить вовлечённость пользователей. Поэтому на портале «Рамблер» появился новый сервис, который не просто информирует, но и заставляет задуматься о происходящем. Геймификация позволяет превратить пользователя из рядового читателя в полноправного аналитика и мотивирует его чаще заходить на “Рамблер”», — отметил редакционный директор портала «Рамблер» Виктор Саксон.