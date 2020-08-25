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Эксперты назвали следующий клуб Месси после ухода из «Барселоны»

Эксперты назвали следующий клуб Месси после ухода из «Барселоны»
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Накануне аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть «Барселону». Букмекеры обновили котировки на следующий клуб футболиста.

Эксперты не сомневаются, что им станет «Манчестер Сити». Ставки на переход Месси в стан «горожан» принимаются за 1.67: с 1000 рублей в случае успеха можно будет получить 1670 рублей.

В число основных претендентов входят также «Интер» (3.24), «ПСЖ» (4.58), «Манчестер Юнайтед» (7.70) и «Ювентус» (10.5).

Следом идут «Челси» (12.5), любой клуб MLS (14.5), «Ньюэллз Олд Бойз» (16.0), «Милан» (19.0), «Аль-Садд» (26.0) и мадридский «Реал» (28.0).

Список замыкают «Бавария» (34.0), любой клуб чемпионата Китая (34.0), «Арсенал» (41.0) и «Лидс Юнайтед» (51.0).

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

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