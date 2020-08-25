Эксперты назвали следующий клуб Месси после ухода из «Барселоны»

Накануне аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть «Барселону». Букмекеры обновили котировки на следующий клуб футболиста.
Эксперты не сомневаются, что им станет «Манчестер Сити». Ставки на переход Месси в стан «горожан» принимаются за 1.67: с 1000 рублей в случае успеха можно будет получить 1670 рублей.
В число основных претендентов входят также «Интер» (3.24), «ПСЖ» (4.58), «Манчестер Юнайтед» (7.70) и «Ювентус» (10.5).
Следом идут «Челси» (12.5), любой клуб MLS (14.5), «Ньюэллз Олд Бойз» (16.0), «Милан» (19.0), «Аль-Садд» (26.0) и мадридский «Реал» (28.0).
Список замыкают «Бавария» (34.0), любой клуб чемпионата Китая (34.0), «Арсенал» (41.0) и «Лидс Юнайтед» (51.0).
Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.
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