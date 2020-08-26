«Ротор» — «Спартак»: трансляция матча 26 августа, прогнозы и ставки букмекеров

26 августа «Ротор» примет «Спартак» в матче 5-го туре чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.



Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 (5.15) и 2:0 (6.20) в пользу красно-белых.

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