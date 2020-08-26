«Краснодар» — ЦСКА: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча РПЛ

26 августа «Краснодар» примет ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.



Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.85. Самый вероятный счёт — ничья 1:1 (5.80).

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