«Динамо» — «Зенит»: эксперты оценили шансы бело-голубых отобрать очки у лидера РПЛ

26 августа «Динамо» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 5.30. Если хозяева не проиграют, сыграет коэффициент 2.24 (46%).
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 26 августа «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66.
Если забьют обе команды, зайдёт коэффициент 1.91. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Зенита» (5.55), а также ничья 1:1 (6.20).
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