«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 5-го тура чемпионата России 26 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

«У хозяев большие проблемы. Один из лидеров атаки Алексей Миранчук вернётся только через две недели, а Дмитрий Баринов пропустит около полугода. Это настоящая катастрофа, которая непременно скажется на эффективности центральной линии.



Назвать игру «Ахмата» выдающейся пока никак нельзя. Свои пять мячей он забил в ворота новичков РПЛ, которые пока явно не освоились в элитном дивизионе. У «Локомотива» при Марко Николиче оборона достаточно крепкая, так что сюрприза от грозненцев не ждём.



Впрочем, парада голов от «железнодорожников» тоже ждать не стоит. Всё же Алексей Миранчук на данный момент основополагающее звено в их атаке. Да и за 12 матчей в РПЛ под руководством Николича только два раза случалось пробить верх. Отсюда выходит вязкий футбол с небольшим количеством остроты, где всё решат стандарты и индивидуальные ошибки.



Так что вполне можно подумать над тривиальным тотал меньше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.80. Статистика личных встреч на нашей стороне. В девяти из последних 11 очных противостояний грозненцы и москвичи не забивали на двоих больше двух голов».