«Спартак-2» — «Краснодар-2»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 6-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Краснодар-2».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.12.

«Команды начали сезон диаметрально противоположным образом. Красно-белые в минувшем первенстве никак не могли выбраться из зоны вылета, зато теперь штампуют победу за победой. В пяти турах набрано 13 очков. Единственная осечка состоялась в поединке с «Торпедо» (1:1), во всех остальных случаях подопечные Романа Пилипчука оказались сильнее. Досталось «Чертаново» (2:1), «Томи» (2:1), «Акрону» (1:0) и «Иртышу» (5:0). Подобный темп в ФНЛ сумел выдержать только «Оренбург», на пару с которым москвичи сейчас лидируют в турнирной таблице.



В минувшем туре «Спартак-2» разгромил «Иртыш», однако переоценивать этот результат не стоит. Во-первых, игра состоялась не в Омске, а в Домодедово, то есть считать её выездной можно лишь формально. Во-вторых, на 40-й минуте номинальные хозяева остались в меньшинстве. Четыре из пяти голов красно-белые забили при численном преимуществе.



«Краснодар-2» в пяти турах разжился лишь четырьмя очками, сейчас он располагается на 16-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Самое обидное, что качество футбола вполне достойное. Ошибки в обороне имеются (для молодого коллектива это нормально), однако проблема в другом — катастрофическая реализация.



«Быки» смогли забить лишь в одном матче из пяти, при этом показывая довольно скоростную игру и исправно создавая моменты. В минувшем туре, например, уступили «Акрону» (0:1), хотя смотрелись лучше на протяжении всего поединка. Впрочем, на дистанции при таком уровне созидательной активности результаты должны прийти в норму.



От этого и оттолкнёмся. «Спартак» скорее перебрал очков на старте сезона, а «Краснодар» — явно недобрал. Х2 за 2.12 смотрится интересно. Вариант попроще — обе забьют. У подопечных Романа Пилипчука полный порядок с голами, но в защите всё не столь радужно».