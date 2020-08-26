Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Рубин» — «Уфа»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

«Рубин» — «Уфа»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

26 августа «Рубин» примет «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.43. Самый вероятный счёт — победа «Рубина» 1:0 (4.55).

«Рубин» — «Уфа». Прогноз: победа над ЦСКА — только начало для Слуцкого, Дюпина и Хвичи
За шесть матчей в РПЛ на своём поле казанцы ни разу не проиграли «Уфе».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020