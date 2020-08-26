«Рубин» — «Уфа»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
26 августа «Рубин» примет «Уфу» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.25.
Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Рубин» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.43. Самый вероятный счёт — победа «Рубина» 1:0 (4.55).
«Рубин» — «Уфа». Прогноз: победа над ЦСКА — только начало для Слуцкого, Дюпина и Хвичи
За шесть матчей в РПЛ на своём поле казанцы ни разу не проиграли «Уфе».
- 26 августа 2020
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 25 августа 2020
-
23:22
-
19:57
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
Партнерский контент