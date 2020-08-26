«Локомотив» — «Ахмат»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

26 августа «Локомотив» примет «Ахмат» в матче 5-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с 1.59.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Локомотива» (5.60).