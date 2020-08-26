«Ротор» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ротор» — «Спартак» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: «Спартак» забьет минимум 2 мяча за 1.83.



«Классическое противостояние конца 90-х — начала 2000-х: «Ротор» против «Спартака». Москвичи отправляются в Волгоград. «Ротор» пока порадовать болельщиков не может. У команды только одна ничья — в Москве против «Динамо». И там, надо признать, «Ротору» чуть-чуть повезло. Но в остальных матчах было видно, что команда Хацкевича пока и по кадрам, и по игре недобирает до уровня РПЛ.



«Спартак» же на эмоциональном подъёме после победы в дерби. Не факт, что Кокорин сыграет. Обещал он за «Спартак» не играть и пока держит обещание. Не исключено, что Урунов дебютирует. Он был в заявке на матч с «Локомотивом». Обойма у «Спартака» неплохая. Понсе, правда, получил повреждение с «Локомотивом». Чуть-чуть подкорректирует состав Доменико Тедеско. Но «Спартак» бежит. Видно, что он в хорошем функциональном состоянии находится. Тот факт, что «Спартак» находится в лидирующей тройке, его дополнительно мобилизует, добавляет концентрации.



Если «Спартак» сыграет как надо, то обыграет «Ротор». Можно было бы сыграть чистую победу «Спартака» за 1.60. Но, думаю, минимум два мяча спартаковцы забьют. Поэтому мой прогноз «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча» за 1.83. Можно и дальше пойти, взяв победу красно-белых через тотал больше 1.5 мяча», — сказал Генич.



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