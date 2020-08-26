«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на игру 5-го тура РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.02.
«Линия говорит сама за себя: игра на три результата. «Краснодар» действительно утратил те позиции и ту игру, которая в другом случае делала бы его фаворитом. Сейчас всё иначе, «Краснодар» провёл неудачную игру в прошлом туре, выглядел очень невнятно. По-прежнему есть травмированные. Потихоньку набирает форму Классон. Наверное, имело бы смысл рискнуть в этом матче и взять П1 за такой шикарный коэффициент. Но есть сомнения.
ЦСКА в принципе показал неплохой футбол против «Рубина». Не использовал моменты (здорово играл вратарь казанцев). Для ЦСКА и Гончаренко принципиально не проиграть второй матч подряд, потому что ситуация для тренера может вновь обостриться. Я не увидел слабого ЦСКА в игре против «Рубина». Пока вот Гайч ещё не освоился, ему нужно начать забивать. И, конечно, многое зависит от Влашича. Влашич есть Влашич – он в прекрасной форме.
Так что я не рискую брать П1, хотя коэффициент и соблазнительный. Но мне кажется не менее соблазнительным вариант, который дают на ТБ 2.5. Учитывая, что «Краснодару» после поражения нужно выигрывать и забивать, он будет нацелен максимально сыграть в атакующий футбол, насколько это возможно. У ЦСКА всё-таки не самая непроходимая оборона. Периодически защитники ЦСКА допускают ошибки. Да, есть Акинфеев, который регулярно выручает. Но всё-таки у ЦСКА сейчас не та оборона, с которой можно рассчитывать на ноль. В свою очередь, ЦСКА не может играть на ничью, ему нужна победа. Влашич в прекрасной форме, должен начать забивать Гайч. Поэтому тотал – очень интересный вариант. Моя ставка – ТБ 2.5», — сказал Черданцев.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 26 августа 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:00
- 25 августа 2020
-
23:22
-
19:57
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50