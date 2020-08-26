«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Георгия Черданцева на игру 5-го тура РПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.02.



«Линия говорит сама за себя: игра на три результата. «Краснодар» действительно утратил те позиции и ту игру, которая в другом случае делала бы его фаворитом. Сейчас всё иначе, «Краснодар» провёл неудачную игру в прошлом туре, выглядел очень невнятно. По-прежнему есть травмированные. Потихоньку набирает форму Классон. Наверное, имело бы смысл рискнуть в этом матче и взять П1 за такой шикарный коэффициент. Но есть сомнения.



ЦСКА в принципе показал неплохой футбол против «Рубина». Не использовал моменты (здорово играл вратарь казанцев). Для ЦСКА и Гончаренко принципиально не проиграть второй матч подряд, потому что ситуация для тренера может вновь обостриться. Я не увидел слабого ЦСКА в игре против «Рубина». Пока вот Гайч ещё не освоился, ему нужно начать забивать. И, конечно, многое зависит от Влашича. Влашич есть Влашич – он в прекрасной форме.



Так что я не рискую брать П1, хотя коэффициент и соблазнительный. Но мне кажется не менее соблазнительным вариант, который дают на ТБ 2.5. Учитывая, что «Краснодару» после поражения нужно выигрывать и забивать, он будет нацелен максимально сыграть в атакующий футбол, насколько это возможно. У ЦСКА всё-таки не самая непроходимая оборона. Периодически защитники ЦСКА допускают ошибки. Да, есть Акинфеев, который регулярно выручает. Но всё-таки у ЦСКА сейчас не та оборона, с которой можно рассчитывать на ноль. В свою очередь, ЦСКА не может играть на ничью, ему нужна победа. Влашич в прекрасной форме, должен начать забивать Гайч. Поэтому тотал – очень интересный вариант. Моя ставка – ТБ 2.5», — сказал Черданцев.



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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответят В 11 из 15 последних очных встреч забивали обе команды