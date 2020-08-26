«Динамо» — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на встречу РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.88.
«Зенит» сейчас выглядит настолько солидно и мощно, что даже о каком-то соперничестве с ним говорить, на мой взгляд, неуместно. «Динамо» тоже, я думаю, не сможет какой-то серьёзной конкуренции составить. Хотя если динамовцы закроются и погасят активность зенитовской атаки, то, может быть, есть шанс на ничью. Тем более что у «Зенита» есть уже отрыв в чемпионате.
Я исхожу из того, что «Динамо» прежде всего постарается использовать моменты у чужих ворот, наверное, они будет. К ним нужно подойти очень внимательно. Как мы видим, и ЦСКА сумел «Зениту» забить, правда, не сумел добиться положительного результата. Совсем не непроходимая оборона у «Зенита». А в том, что атака «Зенита» найдёт момент для гола, я не сомневаюсь. Выберу вариант «обе забьют» с коэффициентом 1.88», — сказал Андронов.
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