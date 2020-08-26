«Ротор» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Спартак» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.13.
«Помню ещё те матчи, когда мне самому приходилось играть в Волгограде. Это всегда полный стадион, отличная атмосфера. Жалко, что сейчас трибуны не будут полными. Вообще, не очень повезло волгоградским болельщикам. Пока действует ограничительные меры, «Ротор» и со «Спартаком» сыграет, и с «Зенитом» сыграл. А так бы были аншлаги.
Но всегда «Спартак» достаточно удачно играл в Волгограде. Вот и сейчас, на мой взгляд, хорошие шансы у спартаковцев выиграть. Неплохой футбол был показан против «Локомотива». Игра прорисовывается. Много разговоров про Кокорина, но и без него в атаке удаётся создавать немало моментов. Не всегда реализация хороша, этого не хватило как раз в Уфе, но главное — есть моменты. Ларссон в порядке, Соболев вышел и забил, Бакаев хороший матч провел. Просто великолепно выглядел Зобнин. Не знаю, что с Понсе, надеюсь, травма не очень серьёзная и он сыграть сможет.
А по «Ротору» пока ничего позитивного сказать не получается. Проиграли в последнем туре «Сочи» на своём поле. Пока сумели взять всего одно очко. Проблема та же, что и у «Химок». Состав не соответствует уровню Премьер-Лиги. Каких-то новичков берут, того же Ананидзе, но многие люди просто не готовы играть, им нужно набирать форму. И ситуация пока не улучшается.
«Спартак» здесь явный фаворит и должен побеждать. Думаю, даже с форой (-1) можно сыграть «Спартак», — сказал Титов.
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