«Рубин» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Рубина» за 2.06.



«Основные события пятого тура РПЛ развернутся в среду. Начнем с «зеленого дерби», если выражаться хоккейным языком. Именно так называется противостояние Татарстана и Башкирии — «Ак Барса» и «Салавата Юлаева». Совсем скоро эти команды встретят в КХЛ. Ну а у нас «Рубин» против «Уфы».



Уфимцы проиграли матч «Ростову» в последнем туре. Не сказать, что они выглядели убедительно. Да, там было удаление Кротова в первом тайме, но в целом «Уфа» оставляет неоднозначное впечатление, изменились определенные позиции в команде, добавились новички Данченко и Жамалетдинов, но пока они адаптируются к футболу Вадима Евсеева. Потери выглядят посерьезнее у уфимской команды.



«Рубин» вроде бы почувствовал уверенность. В последнем туре он одержал победу над ЦСКА. Как кажется, по делу он выиграл, особенно если брать второй тайм. Но и против «Рубина» все могло повернуться, забей Гайч. Но там Дюпин прекрасно сыграл, а потом Макаров реализовал свой шанс.



Веду к тому, что «Рубин» ход набирает, есть проблески хорошей, качественной игры у команды Леонида Слуцкого. «Рубин» сейчас играет дома. Думаю, он фаворит. Что-то любопытное Слуцкий придумает. Поэтому мой прогноз — победа «Рубина», — сказал Генич.



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«Рубин» — «Уфа». Прогноз: победа над ЦСКА — только начало для Слуцкого, Дюпина и Хвичи За шесть матчей в РПЛ на своём поле казанцы ни разу не проиграли «Уфе».