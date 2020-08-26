«Краснодар» — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч 5-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.09.



«Буквально накануне игры ЦСКА подписывает двух новичков. Правда, я сомневаюсь, что они даже полетят в Краснодар. Но в любом случае исходить надо не из этого. У ЦСКА большие проблемы в обороне. Их призван решить бразильский защитник Фукс. Честно говоря, видеть Васина на поле немножечко тошно.



«Краснодар» — команда, у которой матч на матч не приходится. Есть проблемы с лидерами, с готовностью. Да и вообще стабильности не хватает команде.



«Краснодар» будет играть в открытый футбол. В этой связи, мне думается, что моментов для взятия ворот будет достаточно с обеих сторон. Возможно, наконец-то забьет Гайч у ЦСКА. В любом случае жду забитых мячей. Ставка на «тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 2.09 мне видится оптимальной», — сказал Андронов.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответят В 11 из 15 последних очных встреч забивали обе команды