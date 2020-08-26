«Краснодар» — ЦСКА: ставка Алексея Андронова на матч 5-го тура РПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.09.
«Буквально накануне игры ЦСКА подписывает двух новичков. Правда, я сомневаюсь, что они даже полетят в Краснодар. Но в любом случае исходить надо не из этого. У ЦСКА большие проблемы в обороне. Их призван решить бразильский защитник Фукс. Честно говоря, видеть Васина на поле немножечко тошно.
«Краснодар» — команда, у которой матч на матч не приходится. Есть проблемы с лидерами, с готовностью. Да и вообще стабильности не хватает команде.
«Краснодар» будет играть в открытый футбол. В этой связи, мне думается, что моментов для взятия ворот будет достаточно с обеих сторон. Возможно, наконец-то забьет Гайч у ЦСКА. В любом случае жду забитых мячей. Ставка на «тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 2.09 мне видится оптимальной», — сказал Андронов.
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