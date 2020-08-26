«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру 5-го тура РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.



«Ахмат» в прошлом туре одержал волевую победу над «Химками». Где-то, надо признать, «Ахмату» повезло, например, с нереализованным пенальти от Поляруса. Но опыт сыграл свою роль. Плюс замены, сделанные Талалаевым, тоже внесли коррективы. Вышедшие Иванов, Бериша и Мелкадзе остроты «Ахмату» добавили.



«Локомотив» проиграл впервые в РПЛ при Николиче. И теперь обескровленный, без своих звёзд он будет играть с грозненцами. Тяжёлая травма у Баринова, Алексей Миранчук получил травму. Плюс повреждение получил и Фёдор Смолов в концовке дерби. Это всё, конечно, обедняет «Локомотив». Есть новички — Лисакович, Камано, который может выйти в стартовом составе. В середине поля Магкеев может заменить Баринова.



Но зная, как Талалаев настраивается на московские клубы, как выстраивает игру, «Локомотиву» будет сложно. Ещё с «Крыльями» Талалаев грамотно сыграл против «Локомотива» и едва не одержал победу. Там Миранчук на последних минутах сравнял. Здесь «Ахмат» наверняка сделает ставку на надёжную оборону и постарается убежать в контратаку.



Думаю, что в этом плотном графике командам в концовке может не хватить силёнок. Мой прогноз «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.72», — сказал Генич.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз: нет Миранчука и Баринова — нет голов. Николича ждёт беда Из-за травм Алексей выбыл на две недели, а Дмитрий пропустит гораздо больше.