«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата России

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ахмат».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«До прошлого матча «Локомотива» он был бы для меня фаворитом в игре против «Ахмата», но случились две серьёзные потери. Получили травмы Баринов и Алексей Миранчук. Конечно, у «Локомотива» есть обойма, но мне показалось, что в команде уже чувствуется усталость. В игре против «Спартака» не было видно, что команда готова биться до конца.
«Ахмат» сейчас набирает ход и особенно сильно проводит вторые таймы. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев делает интересные замены, которые усиливают игру команды. У «Ахмата» первая линия атаки достаточно мощная, но всё равно «Локомотив» имеет больше шансов на победу.
Если говорить о результативности, то думаю, что забьют обе команды. «Ахмат» хорошо действует в атаке, а «Локомотив» на своём поле должен забивать», — сказал Непомнящий.
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