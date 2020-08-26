«Ротор» — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на матч Российской Премьер-Лиги

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» — «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» в один мяч за 3.30.



«Ротор» встретится со «Спартаком» в пятом туре РПЛ. Хозяева, как известно, после долгого перерыва смогли выйти в Премьер-лигу. Но пока они не могут нащупать свою игру. Также «Ротор» еще не до конца усилил свой состав.



Сейчас команда Хацкевича идет в самом низу таблицы всего с одним набранным очком. Ей удалось сыграть вничью с не самым слабым соперником РПЛ – московским «Динамо». В остальных матчах «Ротор» безнадежно проиграл.



Хотя было бы интересно посмотреть, сколько бы зрителей собрал стадион «Ротора» в Волгограде без карантинных мер. Ведь приезжает туда московский «Спартак». Думаю, зрительский интерес был бы колоссальным. Волгоград соскучился по таким вывескам.



Тем более, что «Спартак» сейчас находится в довольно хорошей форме, если сравнивать с прошлым сезоном. Он очень достойно смотрелся в матче с «Локомотивом». Особенно удался команде Тедеско второй тайм. В итоге «красно-белые» и заслужено победили – 2:1.



Сейчас этот клуб снова пытается не упасть с лидирующих позиций в таблице в середину чемпионата. Пока ему это удается. «Спартак» идет третьим. Правда, опережает он несколько команд ниже всего на один балл. Но таковы реалии старта турнира. В игре с «Ротором» «Спартак» обязательно постарается набрать нужные ему три очка.



Как я уже сказал, «Ротор» пока не может найти свою игру в новом сезоне РПЛ. И матч со «Спартаком» вряд ли поможет волгоградцам в этой проблеме.



Я считаю, что гости, скорее всего, победят в этой встрече. Но выигрыш будет не легким для них. Собственно, в последнее время «Спартак» никого легко не обыгрывал. И даже с «Ротором» ему, возможно, придется повозиться. Я предлагаю поставить на победу «Спартака» в один мяч», — сказал Калиниченко.



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