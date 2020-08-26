«Динамо» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу 5-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Зенита» за 1.82.



Ну и на закусочку в пятом туре РПЛ динамовцы у себя на «ВТБ-Арене» будут принимать лидера чемпионата — «Зенит». Он идёт пока, бесперебойно набирая очки. 4 игры — 4 победы. «Зенит» играет в удовольствие, в охотку. В очень хорошей форме находится Азмун, прекрасно действует Малком. По матчам на старте сезона кажется, что конкурентов у «Зенита» опять не будет. Куй железо, не отходя от кассы. Раз уж идёт, почему бы не продлить свою победную серию команде Сергея Семака.



«Динамо» пропустило первые мячи в Туле. Честно признаюсь, выглядели динамовцы неубедительно. Мне кажется, и с «Ротором» были определённые вопросы по игре «Динамо», и с «Ростовом» где-то чуть повезло с пенальти и сразу организованным вторым голом со стандарта. Сама игра «Динамо», мягко говоря, не впечатляет. «Зенит» выглядит мощнее, крепче и мастеровитее. Я даже удивлён, что такой высокий коэффициент дают на победу «Зенита». Предлагаю сыграть чистую победу «Зенита» за 1.82», — сказал Генич.



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