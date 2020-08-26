«Ротор» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Волгограде

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Ротор» — «Спартак» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: «Спартак» забьет минимум 2 мяча за 1.78.



«Дебютант РПЛ против команды, которая набрала неплохой ход. Пусть пока и не играет Александр Кокорин, но «Спартак» только что выиграл у «Локомотива» и, в принципе, начал демонстрировать более качественный футбол, чем на весеннем отрезке при Доменико Тедеско.



Думаю, что «Ротору» очень тяжело будет, тем более что, я так понимаю, будет довольно жаркая погода. Здесь та модель, которую использует Тедеско, с пятью защитниками, может дать свои плоды. «Спартак» вполне может отдать сопернику инициативу и искать счастья на контратаках, тем более что он умеет их реализовывать.



Мой вариант — «индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1,78. Не вижу никаких причин, по которым он не может поразить ворота «Ротора» два раза. Тем более что «Спартак» только что дважды забил «Локомотиву». А для «Ротора» самые важные матчи будут впереди — с соперниками равными себе по классу», — сказал Андронов.



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