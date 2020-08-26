«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России 26 августа

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Главная игра тура пройдёт, конечно же, в Краснодаре: «Краснодар» будет принимать ЦСКА. Вокруг этого матча можно плясать, придумывать, раскладывать и ожидать всего, чего угодно.



«Армейцы» два матча подряд проиграли — сначала «Зениту», потом неожиданно «Рубину» дома. Проблема у ЦСКА остаётся старая — игра в обороне. «Армейцы» никак не могут сыграть внимательно и безошибочно у своих ворот. Ну а «Краснодар» может этим воспользоваться. Правда, сам «Краснодар» проиграл «Уралу». Без Вандерсона и Кабеллы командная скорость «Краснодара» оставляла желать лучшего. Неплохо вышел Классон на старте второго тайма. Он имел два момента, но не реализовал. Уверен, что будут моменты у «Краснодара» и в игре с ЦСКА, отталкиваясь от не совсем убедительной игры «армейцев» в обороне.



Кому-то отдать предпочтение в этом матче тяжело. Но, скорее всего, обмен забитыми мячами должен быть. В прошлом сезоне была домашняя победа ЦСКА 3:2, в Краснодаре сыграли 1:1. И вообще команды любят забивать друг другу: обе с хорошей атакой, но не с очень надёжной обороной. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.75», — сказал Генич.



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