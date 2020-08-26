«Динамо» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 26 августа

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит».



Ставка: Дзюба забьет за 2.10.



«В последнем матче динамовцы потерпели поражение, проиграв «Арсеналу» на выезде 0:2, но остались в верхней части турнирной таблицы, что для них необычно. Что касается «Зенита», то питерцы разгромили «Тамбов» — 4:1. Обратим внимание, что «Зенит» пропустил мяч. Дзюба в свой день рождения голом не отметился, хотя играл хорошо, как и всегда.



Думаю, что в матче с «Динамо» Дзюба захочет взять своё. «Зенит» идёт на первом месте, не потеряв ни одного очка. Не знаю, как «Динамо» справится с мощной атакой «Зенита». Тут и Дзюба, и Азмун, забивший четыре мяча в четырёх матчах, и Малком. Поражение в Туле показало, что «Динамо» не готово к плотному графику игр.



Вроде бы глубина состава есть, а вот свежести явно не хватает. И атака «Динамо» выглядит не так убедительно. На своём поле в этом сезоне «Динамо» сыграло вничью с «Ротором» 0:0 и оказалось сильнее «Ростова» 2:0.



Думаю, что на своём стадионе у «Динамо» будет дополнительная мобилизация сил. Большое внимание уделяется клубу — новый стадион, ребрендинг, новое отношение к имени «Динамо». «Динамо» выйдет заряженным на этот матч. Но мой прогноз — гол Артёма Дзюбы с коэффициентом 2.10», — сказал Гусев.



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