Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ротор» – «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру Российской Премьер-Лиги 26 августа

«Ротор» – «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру Российской Премьер-Лиги 26 августа
Ставки / Прогнозы 0

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.07.

«Ротор», ворвавшийся в элиту российской Премьер-Лиги, сразится на своем поле с московским «Спартаком», традиционно претендующим на самые высокие позиции в турнирной таблице.

Подопечные Александра Хацкевича выиграли Футбольную Национальную Лигу, но в первых турах смогли набрать лишь очко в противостоянии со столичным «Динамо» (0:0). Пополнят ли они копилку?

Думаю, что скорости для новичков совсем новые и им потребуется больше времени на раскачку, тем более большая часть основного состава ещё не сыгралась.

Дружина Доменико Тедеско показывает приличный уровень футбола, но часто теряет очки из-за глупых ошибок. Как с этим работает тренерский штаб и принесет ли это свои плоды?

По моему мнению, невезение «красно-белых» является временным явлением и спустя несколько игр удача им повернется, нужно лишь сохранять физическую готовность. Москвичи явно сильнее на сегодняшний день», — сказал Павлюченко.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Ротор» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Соболев и Джикия разнесут новичка чемпионата России
Мощная атака красно-белых продолжает забивать в каждом матче даже без Кокорина.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020