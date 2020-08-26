«Ротор» – «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру Российской Премьер-Лиги 26 августа

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Ротор» – «Спартак».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.07.



«Ротор», ворвавшийся в элиту российской Премьер-Лиги, сразится на своем поле с московским «Спартаком», традиционно претендующим на самые высокие позиции в турнирной таблице.



Подопечные Александра Хацкевича выиграли Футбольную Национальную Лигу, но в первых турах смогли набрать лишь очко в противостоянии со столичным «Динамо» (0:0). Пополнят ли они копилку?



Думаю, что скорости для новичков совсем новые и им потребуется больше времени на раскачку, тем более большая часть основного состава ещё не сыгралась.



Дружина Доменико Тедеско показывает приличный уровень футбола, но часто теряет очки из-за глупых ошибок. Как с этим работает тренерский штаб и принесет ли это свои плоды?



По моему мнению, невезение «красно-белых» является временным явлением и спустя несколько игр удача им повернется, нужно лишь сохранять физическую готовность. Москвичи явно сильнее на сегодняшний день», — сказал Павлюченко.



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