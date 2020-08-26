«Рубин» — «Уфа»: прогноз Эльвина Керимова на матч РПЛ в Казани

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Рубин» — «Уфа».



Ставка: ничья в 1-м тайме за 1.85.



«0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0 — это результаты последних 5 матчей «Рубина» против «Уфы» в РПЛ. Татаро-башкирское дерби, как правило, получается не очень событийным в последние годы.



В стартовавшем сезоне обе команды одержали по одной победе, по два раза проиграли, по разу сыграли вничью и набрали по 4 очка. В прошлом туре уфимцы больше тайма действовали в меньшинстве после удаления Кротова и лишь в концовке пропустили решающий мяч от «Ростова», а казанцы неожиданно одолели в Москве ЦСКА. В очередной раз удачно на замену вышел Макаров, как и в матче с «Сочи», забивший второй мяч своей команды. В этот раз он оказался победным.



Признаюсь, в Казани я жду осторожного начала. Может, игра и раскроется, но, скорее, это случится после перерыва. А первый тайм, я думаю, завершится вничью. «Рубин» будет держать мяч под своим контролем, а «Уфа» всей командой защищаться. Создавать моменты при такой игре в позиционном нападении очень сложно. Мой прогноз — ничья в 1-м тайме за 1.85», — сказал Керимов.



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«Рубин» — «Уфа». Прогноз: победа над ЦСКА — только начало для Слуцкого, Дюпина и Хвичи За шесть матчей в РПЛ на своём поле казанцы ни разу не проиграли «Уфе».