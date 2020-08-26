«Динамо» – «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч 5-го тура РПЛ в Москве

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.80.



«Московское «Динамо» на новенькой «ВЭБ-Арене» сыграет 26 августа с гостями из Северной столицы. «Зенит» в прошлом сезоне дважды победил всухую, оставит ли сегодня хотя бы какие-то шансы?



Бело-голубые стартовали очень даже достойно, поскольку не пропускали в трёх стартовых играх. Поражение от тульского «Арсенала» отбросило их на пятую строчку. Будут ли и дальше держаться высоко?



Мне кажется, что в этой паре есть фаворит, пусть и лёгкой прогулки ему ждать не стоит. Хозяева имеют более слабый состав и вряд ли при прочих равных смогут оказать сопротивление.



Подопечные Сергея Семака разорвали абсолютно всех на старте сезона, впрочем, как и в конце прошлого. Они пропустили первые голы только в играх с ЦСКА (2:1) и «Тамбовом» (4:1). Ждать ли чудо?



Я считаю, что вновь петербуржцы на классе доведут дело до очередной победы, надёжно сыграв сзади. Свои один-два гола забить гостям по силам, остаётся не пропустить», — сказал Павлюченко.



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«Динамо» — «Зенит». Прогноз: Ловрен, Ракицкий и Барриос ухудшат положение Новикова Бело-голубые находятся в топ-5 РПЛ, но по качеству футбола совсем не впечатляют.