«Ростов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 5-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Урал» в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: ТМ 2 за 2.37.



«Последние события не очень здорово влияют на обстановку внутри «Ростова». Заявления Попова, ответ Карпина. Теперь еще Зайнутдинов уходит. И мы не видим пока прежнего «Ростова». Каждый матч дается с большим трудом. Да, две победы одержали, но было и два сухих поражения. Всего два мяча забито в четырех турах. Видим большой контраст по сравнению с прошлым сезоном. Шомуродов все еще не забивает. И это проблема для команды. Глядя на состав, резервы вроде бы есть. Но пока не вижу предпосылок, что уже в матче с «Уралом» мы увидим более свежий, интересный «Ростов».



«Урал» вроде бы не здорово стартовал, проиграл «Динамо» у себя дома. Но постепенно Матвеев меняет команду, ее стиль. Она стала гораздо более оборонительной, не старается ввязываться в обмен ударами. Но в последнем туре был обыгран «Краснодар» всухую. Отличная победа. «Урал» сыграл грамотнее соперника.



«Урал», уверен, не будет раскрываться в Ростове, сыграет строго от обороны. А у «Ростова» есть проблемы с преодолением плотной обороны. Голов здесь ждать не приходится, как мне кажется. Поставлю на тотал меньше 2 мячей», — сказал Титов.



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