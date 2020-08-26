«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 3.07.



«Краснодар» очень зависим от Вандерсона, ну очень зависим. Вот в прошлом матче с «Уралом» Вандерсона не было, и «Краснодар» создал разве что один момент со стандарта, т.е. вчерашние молодые футболисты Уткин и Газинский, которые должны вести игру, больше опорные полузащитники, для атакующего стиля команды они и не очень-то подходят. Да и тот же Берг — это не очень техничный футболист. Поэтому в атакующую группу, конечно, нужно креативные игроки. Если Вандерсон не будет играть, то из-за этого будут проблемы.



Для ЦСКА на выезде с «Краснодаром» будет играть легче, потому что не надо вскрывать соперника. ЦСКА так и не научился вскрывать оборону, и позиционной атаки у гостей как таковой нет. Но вот когда «армейцам» дают пространство, и когда они могут играть, то у них получается многое. Я бы рискнул и поставил на чистую победу ЦСКА. Потому что сзади у «Краснодара» не будет дисквалифицированного Кайо, и непонятно, кого поставят на его место, и поэтому чистая победа ЦСКА. Сама игра ожидается открытая и результативная, но поставлю на победу гостей», — сказал Радимов.



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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответят В 11 из 15 последних очных встреч забивали обе команды