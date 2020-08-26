«Динамо» — «Зенит»: ставка Ильи Казакова на матч 5-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.78.
«Мне кажется, для «Динамо» матч против «Зенита» может получиться более простым с точки зрения тактики, выносливости и ожиданий, чем игра против того же «Арсенала», в которой нужно было побеждать. Создалось впечатление, что «Арсенал» для «Динамо» – это более серьёзный соперник, чем «Зенит».
Команда Сергея Семака не всегда владеет преимуществом. «Зенит» здорово использует моменты, которые создаёт. Эта команда не играет броско, но включается на несколько секунд, и их хватает, чтобы забить мяч.
На мой взгляд, «Динамо» способно выстроить игру от обороны и сыграть как минимум на ничью. Поэтому я жду, что для бело-голубых этот матч сложится относительно успешно», — сказал Казаков.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 26 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:30
-
16:10
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:00
-
12:50