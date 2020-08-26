«Динамо» — «Зенит»: ставка Ильи Казакова на матч 5-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Зенит».



Ставка: ничья за 3.78.



«Мне кажется, для «Динамо» матч против «Зенита» может получиться более простым с точки зрения тактики, выносливости и ожиданий, чем игра против того же «Арсенала», в которой нужно было побеждать. Создалось впечатление, что «Арсенал» для «Динамо» – это более серьёзный соперник, чем «Зенит».



Команда Сергея Семака не всегда владеет преимуществом. «Зенит» здорово использует моменты, которые создаёт. Эта команда не играет броско, но включается на несколько секунд, и их хватает, чтобы забить мяч.



На мой взгляд, «Динамо» способно выстроить игру от обороны и сыграть как минимум на ничью. Поэтому я жду, что для бело-голубых этот матч сложится относительно успешно», — сказал Казаков.



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