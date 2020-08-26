«Динамо» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч РПЛ 26 августа

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит».



Ставка: ничья за 3.62.



«Думаю, в этом матче исход ближе к ничьей, 1:1 я бы взял, а то и 0:0. «Динамо» очень плохо играет с «Зенитом». В последних 5 матчах московский клуб против петербургского забил только 1 гол, а пропустил очень прилично.



Но после неудачи в последнем туре, полагаю, динамовцы будут ещё больше сосредоточены на игре в обороне, чем обычно. «Динамо» и с «Ростовом» играло на сдерживание первые 30 минут (а там и гол повезло забить). Но «Зенит» гораздо сильнее в обороне, поэтому такой сценарий «Динамо» вряд ли удастся повторить.



Для «Зенита» в этом матче не нужно побеждать во что бы то ни стало. Всё-таки плотный календарь у команд. «Зенит» почти без отдыха играет матчи подряд. Думаю, каким бы ни был лёгким матч против «Тамбова», «Зениту» может просто не хватить сил в хорошем темпе отыграть полностью эту игру. К тому же у Зенита ещё один выезд впереди – «Локомотив». А «Локо» для «Зенита» более принципиальный соперник по турниру.



Поэтому голов много быть не должно. Но ТМ (2,5) – ставка не очень перспективная. Тут и коэффициент не очень. Да и футбол (что бы ни говорил Вадим Евсеев) – это игра, в которой должны быть голы.



Поэтому я бы взял ничью. Полагаю, «Зенит» она вполне устроит. Ну а «Динамо» вряд ли повезёт так же, как в игре с «Ростовом». В атаке москвичам ещё есть над чем работать. Ставлю на ничью», — сказал Черданцев.



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