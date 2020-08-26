«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Ребята, я жду в этом матче голов, даже несмотря на то, что не все в порядке с составом у краснодарцев, несмотря на то, что Федор Чалов травмирован.
Очень сложно поверить в то, что «Краснодар» в двух матчах подряд не забьет. «Уралу» же в воскресенье не забил, пусть и при скандальных обстоятельствах. Да, не играли Кабелла и Вандерсон. Мурад Мусаев даже сказал, что они вновь могут пропустить игру, но мне кажется, что это игра в дезинформацию. Кто-то из них на поле точно появится. Есть Берг, есть Уткин, Ольссон, восстановился Классон. Есть кем забивать.
Плюс ко всему «Краснодар» всегда очень бодро играет на своем стадионе, на глазах у своего хозяина против равных себе соперников. Так происходит практически всегда. «Краснодару» нужно готовиться к Лиге чемпионов и оттачивать свой стиль.
У ЦСКА в потрясной форме Влашич, который готов забить из ничего. Обратите внимание, что его последние два гола забиты в тех ситуациях, когда никто и не ждал от него голевого удара. Есть Шкурин, Гайч, который адаптируется потихоньку. Да, его критиковали за промахи в матчах с «Рубином», «Химками». Но самое главное, что моменты эти есть. А футболист такого уровня рано или поздно их реализует.
Обе команды заточены на атаку. Я предлагаю поставить на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.85», — сказал Шнякин.
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