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«Динамо» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на матч 5-го тура РПЛ 26 августа

«Динамо» — «Зенит»: ставка Евгения Ловчева на матч 5-го тура РПЛ 26 августа
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Динамо» Москва — «Зенит» в 5-м туре российской Премьер-Лиги.

Ставка: ничья за 3.55.

«Прогноз на матч «Динамо» — «Зенит». Ничья, ничья в первом тайме и обе забьют.

Понятно, что «Зенит» сильнее и всех обыгрывает. Но вы посмотрите, как начался новый чемпионат «Динамо» перестал пропускать. Да, в последней игре пропустили, но зачастую играют на ноль.

Мне думается, что «Зенит» столкнется с организованной обороной, а это будет сложно. Более того, «Зенит», выигрывая у всех, все же немного расслабился с точки зрения психологии.

«Зенит» сильнее, но «Динамо» будет из кожи вон лезть, чтобы забрать очки у «Зенита», — сказал Ловчев.

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