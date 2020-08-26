Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ротор» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на игру РПЛ в Волгограде

«Ротор» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на игру РПЛ в Волгограде
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и минимум 2 мяча в матче за 1.90.

«Спартак» сейчас радует игрой. После заслуженной победы над «Локомотивом» в дерби красно-белые поднялись на 2-е место. Команда Тедеско по-прежнему хороша в быстрых атаках, а в позиционном нападении ей нужно прибавлять. В игре с «Ротором» атаковать придется в основном позиционно. Соперник сядет в оборону и не будет рисковать. На помощь москвичам в такой ситуации могут прийти стандарты.

«Ротор» после возвращения в РПЛ пока не выигрывал и вообще набрал лишь 1 очко. Но понять проблемы команды Александра Хацкевича можно — у клуба скромные финансовые возможности, плюс новички в команду пришли слишком поздно, и им нужно время, чтобы адаптироваться на новом месте.

Москвичи в этой встрече, безусловно, фавориты. И по качеству игры, и по результатам команда Тедеско прогрессирует. Очков, напомню, могло быть и больше, не поставь Казарцев скандальный пенальти в матче с «Сочи». Но москвичам пора делать следующий шаг — необходимо одержать первую гостевую победу в сезоне. Я думаю, они своего добьются. Мой прогноз — победа «Спартака» и тотал голов в матче больше (1,5) за 1.90», — сказал Керимов.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Ротор» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Соболев и Джикия разнесут новичка чемпионата России
Мощная атака красно-белых продолжает забивать в каждом матче даже без Кокорина.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020