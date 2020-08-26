«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 26 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА в 5-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.47.



«Краснодар» очень неудачно съездил в Екатеринбург. Честно говоря, не ожидал, что он проиграет «Уралу». Скорее, я предполагал, что он добьется уверенной победы. Но не получилось. Пока «Краснодар» лихорадит, нет стабильности в игре. Но будут наверняка приобретения, и команда станет сильнее. Еще бы отметил, что все-таки на своем поле «Краснодар» — одна команда, на выезде — другая. У себя «Краснодар» играет более смело, напористо. В гостях зачастую слишком много контроля мяча, но без обострения. Да и просто увереннее в себе «Краснодар», играя на своем красавце-стадионе.



ЦСКА после двух побед два матча проиграл. Если поражение от «Зенита» можно принять, то проигрыш у себя «Рубину» — это точно не входило в планы армейцев. Снова мы увидели, какие ошибки могут допускать защитники ЦСКА. Усиление в линию обороны очень нужно. Ну а в атаке серьезная зависимость от действий Влашича. Если он на поле — это одно дело, если его нет — ЦСКА гораздо тяжелее. И если его продадут, то компенсировать потерю будет крайне сложно. А впереди еврокубки. Сейчас еще не совсем понятно, сумеет ли хорват восстановиться к игре с «Краснодаром».



На мой взгляд, здесь просто нужно играть победу хозяев. Дома у них вырастают крылья, они практически всегда показывают яркий футбол. А у ЦСКА много проблем», — сказал Титов.



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«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответят В 11 из 15 последних очных встреч забивали обе команды