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«Ротор» — «Спартак»: ставка Артура Петросьяна на матч РПЛ 26 августа

«Ротор» — «Спартак»: ставка Артура Петросьяна на матч РПЛ 26 августа
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ротор» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.18.

«Спартак» вполне заслуженно переиграл «Локомотив» в столичном дерби и поднялся на второе место. Красно-белые отлично готовы физически, регулярно создают моменты и неплохо действуют в прессинге при потере мяча. Если бы у них ещё и состав был качественнее, лучше реализация, то команда Тедеско вполне могла бы в этом сезоне составить конкуренцию «Зениту».

«Ротор» пока худший в РПЛ по многим показателям – последнее место, ноль побед, меньше них никто не забивал, а больше никто не пропускал. За четыре матча волгоградцы не наиграли даже на два забитых мяча по xG, а пропустить должны были восемь с лишним. Думаю, гости здесь победят на классе», — сказал Петросьян.

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